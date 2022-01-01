Над Екатеринбургом кружит самолёт с неисправным шасси На борту пассажирского лайнера 162 пассажира и 6 членов экипажа Поделиться Твитнуть

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newsko.ru

Во вторник, 6 сентября, в 08 час. 08 мин. командир воздушного судна А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего рейсом SVR305 по маршруту Екатеринбург—Сочи, после взлёта сообщил о технической неисправности шасси. В настоящее время воздушное судно выполняет зону ожидания с целью выработки топлива. Об этом сообщили в Уральском транспортной прокуратуре.

Планируемое время посадки в аэропорт Кольцово 9 часов 45 минут. На борту находятся 162 пассажира, из них 6 несовершеннолетних и 6 членов экипажа. Опасный груз отсутствует.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

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