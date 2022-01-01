Президент РФ наградил фельдшера Пермского университета за смелость при спасении раненых Указ подписан 5 сентября Поделиться Твитнуть

Президент РФ наградил медалью «За спасение погибавших» заведующую здравпунктом ООО «Елизаветинская больница» Анну Никитину. Она удостоена награды «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», говорится в указе главы государства от 5 сентября 2022 года.

Анна Никитина во время трагедии в ПГНИУ 20 сентября 2021 года первой оказывала медицинскую помощь пострадавшим, получившим ранения и травмы.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что за самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в условиях, сопряжённых с риском для жизни, в октябре 2021 года Анна Никитина была награждена благодарственным письмом губернатора Прикамья.

Отмечается, что Анна Никитина пришла работать в медпункт Пермского университета в сентябре 1996 года и проработала там 25 лет.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 5 сентября в Пермском краевом суде начался суд по делу о массовом расстреле в Пермском классическом университете. На скамье подсудимых — бывший студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров.

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