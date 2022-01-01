Власти Перми объявили о сносе площадки для вождения в Камской долине Поделиться Твитнуть

Камская долина

permkrai.ru

Распоряжением и. о. главы администрации Ленинского района Перми Александра Русанова, в срок до 1 апреля 2023 года должна быть снесена самовольная постройка по адресу ул. Спешилова, 100. Документ опубликован в официальном бюллетене на сайте мэрии.

Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», по данному адресу находится мотошкола «Мотоенот» и площадка для вождения. В школе изданию сообщили, что арендуют площадку у авторынка, и отметили, что в будущем эта территория, возможно, будет использована для застройки.

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал, что на территории Камской долины могут появиться три крупных кластера жилой застройки.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.