Пермский пороховой завод объявил о масштабном наборе персонала Это связано с увеличением гособоронзаказа Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

В ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) объявили о наборе персонала. Вакансии опубликованы в газете «Кировец». Согласно объявлению, на работу со стабильной зарплатой, социальными гарантиями, досрочным назначением пенсий примут инженеров, слесарей, токарей, сварщиков, фрезеровщиков, электромонтёров и пр. Всего ППЗ трудоустроит около 350 человек.

Как сообщил изданию «Коммерсант-Прикамье» источник на предприятии, набор вызван увеличением гособоронзаказа и возобновлением производства изделий, производство которых ранее было остановлено.

Напомним, в августе завод посещали представители администрации президента РФ. В ходе визита обсуждалась «реализация федеральной целевой программы».

А на прошлой неделе на ППЗ приезжали заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и глава Минпромторга Денис Мантуров. В Перми они провели совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа.

ФКП «Пермский пороховой завод» выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, а также заряды двигателей для авиаракет и стартово-разгонные системы крылатых ракет.

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