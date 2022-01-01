Елена Синица В рамках рабочего визита Пермь посетили Дмитрий Медведев и Денис Мантуров Они ознакомились с производством «Мотовилихинских заводов» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь 27 августа с рабочим визитом посетили заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Они изучили производство, образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО «Мотовилихинские заводы». Кроме этого, в рамках визита Медведев и Мантуров посетили Пермский пороховой завод.





Также состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа. В нём приняли участие полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководители оборонных предприятий, добавили в пресс-службе правительства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.