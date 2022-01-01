«Пермский пороховой завод» посетили представители администрации президента В частности, обсуждались вопросы федеральной целевой программы Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Представители администрации президента РФ обсудили с руководством «Пермского порохового завода» реализацию федеральной целевой программы, вопросы охраны оборонного предприятия и взаимодействия с войсковой частью № 3426. Об этом сообщает «Рифей».

Визит московской делегации состоялся на прошлой неделе. Также представители администрации президента ознакомились с производством.

Напомним, «Пермский пороховой завод» выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, а также заряды двигателей для авиаракет и стартово-разгонные системы крылатых ракет.

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