Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Краеведческий музей получит в подарок клад Серебряные монеты были найдены в центре Перми Поделиться Твитнуть

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В четверг, 8 сентября, в 14:00 в историческом парке «Россия — моя история» археологи передадут в дар Пермскому краеведческому музею найденный в центре города клад.

Нынешним летом при проведении раскопок на участке, расположенном в 42-м квартале Перми, археологи нашли клад серебряных монет. Раскопки проходили по адресу ул. Горького, 12, на углу с ул. Советской. Это место предназначается под застройку, и по закону перед началом строительных работ необходимо провести охранные раскопки, поскольку участок расположен в зоне археологического памятника «Поселение Пермь Губернская (1781-1859)».

Археологи ООО «Экспедиция» нашли клад в тайнике, обустроенном под деревянным полом одной из исторических построек.

Интерес исследователей вызвали монеты с двойным номиналом — в рублях и в злотых. Такие денежные знаки имели хождение на территории Царства Польского.

Основная часть найденных серебряных монет датируется 1922-1927 годами — периодом нэпа. Интересен дизайн монет: сюжеты иллюстрируют политический и экономический курс нового советского государства как государства рабочих и крестьян. Археологи предполагают, что схрон был сделан в 1930-х годах, когда эпоха нэпа закончилась, а хозяин клада не успел воспользоваться деньгами. Кроме того, при раскопках были найдены фрагменты изразцов, фаянсовой и фарфоровой столовой посуды.

Это не первый клад, который археологи дарят музею. В 2019 году при проведении раскопок на ул. Ленина, 16 был найден клад фарфоровой посуды начала ХХ века, который получил неофициальное название «клад из дома Лары», так как раскопки велись на месте, где, судя по описанию в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго», жила героиня романа Лара Антипова. Это место также входит в границы археологического памятника «Поселение Пермь Губернская (1781-1859)».

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