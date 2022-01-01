В центре Перми найден клад с серебряными монетами Находку передадут в музей Поделиться Твитнуть

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В центре Перми в ходе раскопок на участке под строительство дома археологами обнаружен клад серебряных монет. Об этом в соцсетях сообщила экс-вице-спикер Законодательного собрания Прикамья, директор АНО «Союзэкспертиза - Пермь» Лилия Ширяева.

«Раньше, выдавая разрешения на строительство в центральном районе Перми, я, как и застройщики, полагала, что всё это только лишняя трата времени... Теперь я осознаю, насколько важны археологические раскопки в центре Перми! Даже не из-за кладов... А потому, что вскрываются целые пласты жизни наших предков, культура нашего города!» - написала Ширяева, добавив, что все находки будут переданы в музей.

Как уточняет ВЕТТА, раскопки археологи проводят на ул. Максима Горького. Найденные серебряные монеты датированы 1924 годом и относятся к периоду советского НЭПа.





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