Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Успеть всё Новые выставки, которые можно посмотреть в Перми в новогодние каникулы Поделиться Поделиться Твитнуть

Те, кто не уезжает в начале января в тёплые страны или подальше за город, получают редкую возможность в кои-то веки спокойно погулять по музеям и выставочным залам. Наверное, поэтому в преддверье новогодних праздников выставки в Перми открывались одна за другой, завсегдатаи не успевали бегать по вернисажам.

Пермская художественная галерея

Живописная серия московской художницы Катерины Филимоновой «Реконструкция» (6+) — это небольшой отчёт о проделанной за год работе: все картины датируются 2019 годом. Большинство из них написаны по впечатлениям от поездки в Италию, но не только: есть здесь и Москва, и даже Пермь (Катерина прежде выставлялась в музее PERMM). Общее для всех картин — попытка сквозь реальность «здесь и сейчас» высмотреть другую реальность — то ли прошлое, то ли параллельный мир, то ли реальность искусства, а может быть, мир личных фантазий художницы.

Картины Филимоновой как бы трёхслойные: на переднем плане — мир быта и вещей, на заднем — пейзажи современности, а среди всего этого открываются окна в нечто иное — более яркое, цветное, густонаселённое... Только в этих «окнах в неведомое» появляются персонажи — люди и мифические существа, а реальность сегодняшняя безлюдна и как будто беззвучна.

Впрочем, современная повседневность в работах Катерины тоже весьма обаятельна: на переднем плане появляются щедрые и обильные блюда с фруктами, уютные кофейные чашечки, руки людей, а меланхолические пейзажи навевают умиротворение и задумчивость.

Но главное, конечно, не «здесь и сейчас», а где-то там — в мирах, где возможно всё. Сквозь Пермь проступает Древняя Русь с белокаменными храмами, какой здесь, в этих чудских краях, отродясь не бывало. Видимо, навеяно коллекцией пермской деревянной скульптуры и строгановскими иконами, недаром на основном пейзаже — Кафедральный собор, он же художественная галерея.

В картине «Изгнание из рая» сквозь реальность современного итальянского города просвечивают классические фрески, так же как и в диптихе «Проповедь птицам», где на переднем плене — вкусные десерты и кофе в знаменитом «Флориане», за ним — аркады и голуби Венеции, а в «окнах в неведомое» — легендарные птицы и руки проповедника.

В «Вечере» в реальность лаконичного итальянского парка вылезает... дракон. Маленький ещё, крылышки не расправлены.

Музей PERMM

Голем выполнил свою работу и рассыпался... Так можно трактовать сюжет небольшой новой выставки «По следам Голема» (6+) в Музее современного искусства. А может, наоборот: Голем ещё не собран, идёт примерка и отладка нового существа из глины. Демиург примеряет носы, уши, губы, целые головы... Остроумный куратор Сергей Крюков посреди керамических деталей человеческих лиц приладил зеркало, чтобы каждый посетитель, проходящий мимо, становился экспонатом выставки.

Эта небольшая выставка — демонстрация новых поступлений в коллекцию PERMM. Две инсталляции — «Северное сияние» Инны Роговой и «В поисках лица» Натальи Корчёмкиной — с 2012 года хранились в закромах некоммерческой организации «Камва». На них обратила внимание главный хранитель PERMM Наталья Суркова и, хотя звучали голоса сомнения (является ли керамика предметом современного искусства?), музей приобрёл эти вещи в коллекцию. Это первые произведения в коллекции музея, которые можно отнести к декоративно-прикладному искусству, хотя Наталья Суркова характеризует их как нечто среднее между скульптурой и инсталляцией.

Сейчас, в небольшом выставочном зале PERMM, экспонаты расположились очень красиво: абстрактное «Северное сияние», в котором «играют» северные природные материалы — дерево и глина, засияло по-новому, а «В поисках лица» как будто стало частью природы: фарфоровые головки «големов» превратились в обкатанные водой камешки на берегу воображаемой реки. Со временем выставка дополнится: авторы обещают передать музею видео «В поисках лица» и световую и звуковую партитуру «Северного сияния».

Керамика Натальи Корчёмкиной и Инны Роговой заслуженно любима пермяками, всякая их выставка — призыв зайти в музей. Однако не торопитесь бежать сразу на второй этаж, даже если вы уже видели большую экспозицию удмуртских художников «Земля Музъем»: в ней недавно появилось так много новых экспонатов, что впору устраивать второй вернисаж.

Галерея «Марис-арт»

Если хочется побывать на очень-очень новогодней выставке, то необходимо заглянуть в «Марис-арт», где Новому году посвящена большая экспозиция из живописи, графики и керамики, которая так и называется: «Какого цвета Новый год» (0+). Здесь собрано более 40 работ любимых художников «Мариса», как признанных классиков, так и совсем новых, выставляющихся здесь впервые.

Ангелы, зайчики, шарики и сладости — далеко не полный перечень того, что можно увидеть в «Марисе».

У входа посетителей встречает согнувшийся в поклоне Теодор Курентзис: сразу же у двери размещается картина Татьяны Нечеухиной «Кода», которая вполне может быть названа культовой; рядом — картина Дмитрия Пермякова «Тазик водки. Утопия 1». С этими двумя составляющими праздник, можно сказать, уже удался!

Дальше в экспозиции появляются работы безусловного классика Петра Оборина — их здесь целых пять во главе с «Хозяйкой Медной горы» — ещё одной культовой работой из постоянной коллекции «Мариса». Столь же почитаемый классик Анатолий Филимонов манит и интригует огнями «Ночной электрички», мчащейся в синих зимних сумерках.

Главные герои здесь, пожалуй, Михаил Павлюкевич и Ольга Субботина. Оба они создали большие серии специально для этой выставки. Павлюкевич посвятил свои акварели любимой теме городской окраины, а также игрушкам, подаркам, ёлочным украшениям; Субботина работает со своим излюбленным материалом — текстилем. Её серия «Персонажи» — ёлочные игрушки в виде плоских картонно-текстильных человечков в костюмах зайцев — главный хит выставки. Все фотографируются на её фоне.

Особый раздел — керамика из Кунгура, изготовленная Натальей Головкиной сотоварищи. Здесь не только чашки и вазы, но и фигурки сказочных героев, а также бижутерия, которая вполне может стать подарком на Новый год.

Краеведческий музей

В небольшом выставочном зале Дома Мешкова можно увидеть самый настоящий клад — 255 предметов, найденных археологами нынешним летом при раскопках на месте «дома Лары», снесённого в 2007 году». Выставка так и называется — «Тайна клада из дома Лары» (0+).

Дом на Ленина, 16



Музейщики постарались оформить выставку находок максимально информативно: здесь и архивные фотографии снесённого дома, а вместе с ними — общие виды старинной улицы Покровской, ныне Ленина, и все сведения о жильцах этого дома.

Увы, сведений немного. Клад по-прежнему хранит свои тайны. Архивные изыскания не позволили пока с полной достоверностью определить хозяина спрятанных вещей, но все специалисты говорят о нём как о ней — хозяйке: «она спрятала», «она рассчитывала вернуться»... Действительно, клад совершенно женский: кроме драгоценного фарфора четырёх кузнецовских фабрик здесь же — ступка с пестиком, сковородки и очень трогательный тазик для варки варенья.

Таинственная «она» закапывала в сундуке во дворе дома не только заботливо проложенные газетами позолоченные кофейные чашечки супертонкого «костяного» фарфора, но и самые необходимые в хозяйстве вещи. Так и слышишь её мысли: «Вернуться бы к июлю, чтобы успеть варенья наварить на зиму»... Газеты, которыми прокладывали тарелки и чашки, позволяют установить дату бегства: 1917 год. Наверняка казалось, что отъезд — ненадолго, вот пройдут беспорядки, и можно будет вернуться... Не вернулась.

Кто варит варенье в июле

в чаду на расплавленной кухне,

уж тот не уедет на Запад

и в Штаты не купит билет,

тот будет по мёртвым сугробам

ползти на смородинный запах...

Кто варит варенье в России,

тот знает, что выхода нет.

Инна Кабыш