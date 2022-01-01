В Луганской Народной Республике работают 19 медиков из Пермского края Это одна из самых больших делегаций врачей из российских регионов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Луганской Народной Республике в рамках шефской помощи работают 19 медиков из Пермского края, сообщили в пресс-службе Минздрава ЛНР.

Также по 19 медицинских работников направили в Республику Волгоградская и Саратовская области, по 11 — Астраханская область и Башкортостан.

«Каждый день российские специалисты принимают больше 500 пациентов, проводят свыше 1 тыс. исследований как для взрослого, так и для детского населения нашей республики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 15 врачей из Прикамья начали работать в больнице Северодонецка ЛНР.

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