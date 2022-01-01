УФАС: «дочка» ЛУКОЙЛа необоснованно завышала цены на бензин в Пермском крае Компании будет назначен штраф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС России завершило рассмотрение дела в отношении ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, территориальный антимонопольный орган установил доминирование компании на товарном рынке нефтепродуктов в границах региона и подтвердил факты, что расходы компаний, которые необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости на АЗС отсутствовали.

По итогам рассмотрения дел данный рост розничных цен признан необоснованным, а действия компании — ущемляющими права и интересы потребителей Пермского края.

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» выдано предписание об устранении нарушений. В соответствии с КоАП РФ, компании будет назначен штраф.

Напомним, Управление ФАС по Пермскому краю возбудило дело о защите конкуренции в отношении ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» в феврале. В УФАС тогда сообщили, что в октябре—декабре 2021 года получили 44 жалобы от физических лиц и предпринимателей на рост цен на топливо на заправках ЛУКОЙЛа.

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