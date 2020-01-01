Мария Сыропятова Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Первое заседание состоится 10 марта 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление ФАС по Пермскому краю возбудило дело о защите конкуренции в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Это, по словам руководителя Пермского УФАС Александра Плаксина, было сделано по итогам двухмесячной проверки обоснованности повышения цен на моторное топливо на АЗС компании в Пермском крае.

«Официальный уровень инфляции за 2021 год в России составил 8,39%, что в точности соответствует темпам роста розничных цен на бензины на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Пермском крае», — прокомментировал ситуацию Александр Плаксин.

При этом рост цен на АИ-92 составил в среднем за год 8,38%, на АИ-95 — 8,41%. В связи с этим в Пермском УФАС отмечают резкий рост числа жалоб на рост цен на моторное топливо в конце 2021 года: в октябре–декабре 2021 года поступило 44 жалобы от физических лиц и предпринимателей.

Первое заседание по рассмотрению дела назначено на 10 марта 2022 года.

Ситуацию с ростом цен на бензины в рознице в УФАС по Пермскому краю рассматривают в комплексе с изменением оптовых закупочных цен.

«В свете установленного нами снижения оптовых закупочных цен на бензины мы пришли к выводу, что резкий рост стоимости бензинов на АЗС в четвёртом квартале вызван не объективными экономическими факторами, а осознанной ориентацией компании на статистические данные по инфляции», — отметили в антимонопольном ведомстве.

Ещё одним фактором для возбуждения дела антимонопольщиками является наличие в Перми нефтеперерабатывающего завода и нефтебаз, принадлежащих компании, поскольку это значительно сокращает транспортные издержки для поставок бензинов на АЗС, а стоимость топлива в Пермском крае выше, чем в соседних регионах.

Антимонопольное дело было возбуждено пермским УФАС по ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции». В зависимости от итогов рассмотрения компании ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» могут грозить различные санкции.

«Если мы установим, что действия компании привели к ограничению конкуренции, то это будет оборотный штраф до 4% выручки, — пояснил ситуацию Александр Плаксин. — Если установим, что действия привели к нарушению закона «О защите конкуренции» без нарушения закона в виде ограничения конкуренции или устранения конкуренции, то это будет штраф до 1 млн руб. Если нарушение будет установлено, то можно вести речь о предписании о снижении цен на бензины в Пермском крае».

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