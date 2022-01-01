Ростехнадзор установил причины гибели сотрудницы под 100 т зерна в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Представители Западно-Уральского управления Ростехнадзора провели собственное расследование причин обрушения бункера с зерном на складе силосного типа ООО «Русь» в д. Кичаново Пермского округа, в результате которого одна работница погибла на месте, второй работник травмирован.

Установлено, что обрушение произошло по причине ранее «обнаруженной течи по фланцевому соединению выпускного конуса с корпусом бункера».

По факту происшествия документы направлены в прокуратуру Пермского края для организации внеплановой проверки.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о возбуждении уголовного дела по факту смерти 38-летней сотрудницы зернохранилища агрохолдинга «Русь» по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

ЧП случилось 23 августа. В результате обрушения металлической конструкции зернохранилища на работницу высыпалось не менее 100 т зерна. Потерпевшая скончалась на месте.

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