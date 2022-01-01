По факту гибели сотрудницы зернохранилища в Пермском округе возбуждено уголовное дело ЧП произошло 23 августа в агрохолдинге «Русь» Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 38-летней сотрудницы зернохранилища агрохолдинга «Русь» в Пермском муниципальном округе. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 23 августа в дневное время на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Култаево обрушилась металлическая конструкция зернохранилища, из которой на работницу высыпалось зерно весом не менее 100 т. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП. Расследование уголовного дела продолжается.

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