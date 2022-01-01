Жителей Пермского края пока не будут заставлять носить маски в общественном транспорте Обязательное использование СИЗ предусмотрено только в учреждениях здравоохранения и организациях соцобслуживания Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 31 августа подписал указ о введении новых мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Пермском крае.

Документ устанавливает порядок ношения масок для физических лиц, находящихся на территории региона.

В частности, обязательным для всех становится использование средств индивидуальной защиты (масок) при посещении учреждений здравоохранения и стационарных организаций социального обслуживания.

Использование масок в общественном транспорте, на вокзалах, в других общественных местах и на массовых мероприятиях будет носить рекомендательный характер.

Указ вступил в силу с момента опубликования.

Напомним, 26 августа на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом было принято решение проработать возвращение ряда антиковидных мер. Помимо возвращения масочного режима, дана рекомендация усилить работу по вакцинации.

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