В Перми в рамках ремонта ш. Космонавтов перенесли остановку «Улица 9 Мая» Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми в рамках ремонта ш. Космонавтов с 30 августа переносится автобусная остановка «Улица 9 Мая» по направлению к центру города. Посадочная площадка и павильон остановочного пункта передислоцирован за перекрёсток с одноимённой улицей, об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Как отметили в ведомстве, перенос позволит привести остановочный пункт в соответствие с нормативами и повысить безопасность пассажиров.

Всего в 2022-2023 годах в Перми предполагается установить 96 новых павильонов. Часть из них будет оснащена дополнительной ветрозащитой, видеонаблюдением, электронными табло.

Ремонт ш. Космонавтов от ул. Свиязева до ул. Малкова продлится до 30 сентября 2023 года. Общая площадь ремонта составит 89,4 тыс. кв. м.

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