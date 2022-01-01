Мария Сыропятова Итоги конкурса на ремонт шоссе Космонавтов в Перми будут пересмотрены В краевом УФАС выдали предписание Поделиться Твитнуть

ремонт шоссе Космонавтов

Константин Долгановский

Краевое УФАС выдало предписание об отмене протоколов на подведение итогов конкурса на ремонт шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до ул. Малкова. Заключение контракта с объявленным победителем торгов на 250 млн руб. ООО «Техдоргрупп» приостановлено. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В краевом УФАС также пояснили, что, помимо отмены протоколов, должна быть проведена переоценка заявок. Таким образом, повторно проводить конкурс заказчику работ не потребуется.

Всего в конкурсе участвовали пять компаний-подрядчиков, заявка одной из них — ООО «Рус-строй» была признана несоответствующей конкурсной документации. Причина — договоры субподряда, представленные для подтверждения опыта работ, не были подтверждены компанией-генеральным подрядчиком.

В УФАС по Пермскому краю согласились с доводами конкурсной комиссии. Однако во время проверки было установлено, что ООО «Техдоргрупп», объявленное победителем торгов, предоставило недостаточно документов для подтверждения опыта проводимых работ. В антимонопольном ведомстве сослались на требование конкурсной документации о предоставлении исполненного договора о выполнении «работ по ремонту или содержанию, или капитальному ремонту или строительству, или реконструкции автомобильной дороги». В то время как при анализе ведомости договорной цены по договору подряда ООО «Техдоргрупп» указано, что «89,8% от общей стоимости работ приходится на вид работ — «устройство стены в грунте». На этом основании в УФАС по Пермскому краю нашли признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ. По этой статье должностным лицам грозит штраф от 5 до 30 тыс. руб.

Напомним, в конце марта мэрия Перми объявила конкурс на ремонт участка шоссе Космонавтов протяжённостью 3,8 км. Начальная (максимальная) цена контракта — 250 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчик до 30 сентября 2023 года обязан провести фрезерование дорожного покрытия, уложить выравнивающий и верхний слой асфальтобетона, восстановить пешеходные переходы, дорожную разметку, знаки, газоны, отремонтировать тротуары, заменить бордюры по краям проезжей части и тротуаров и пешеходные ограждения. Общая площадь ремонта составит 89,4 тыс. кв. м.

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