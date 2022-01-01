Мария Сыропятова
Итоги конкурса на ремонт шоссе Космонавтов в Перми будут пересмотрены
В краевом УФАС выдали предписание
Краевое УФАС выдало предписание об отмене протоколов на подведение итогов конкурса на ремонт шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до ул. Малкова. Заключение контракта с объявленным победителем торгов на 250 млн руб. ООО «Техдоргрупп» приостановлено. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
В краевом УФАС также пояснили, что, помимо отмены протоколов, должна быть проведена переоценка заявок. Таким образом, повторно проводить конкурс заказчику работ не потребуется.
Всего в конкурсе участвовали пять компаний-подрядчиков, заявка одной из них — ООО «Рус-строй» была признана несоответствующей конкурсной документации. Причина — договоры субподряда, представленные для подтверждения опыта работ, не были подтверждены компанией-генеральным подрядчиком.
В УФАС по Пермскому краю согласились с доводами конкурсной комиссии. Однако во время проверки было установлено, что ООО «Техдоргрупп», объявленное победителем торгов, предоставило недостаточно документов для подтверждения опыта проводимых работ. В антимонопольном ведомстве сослались на требование конкурсной документации о предоставлении исполненного договора о выполнении «работ по ремонту или содержанию, или капитальному ремонту или строительству, или реконструкции автомобильной дороги». В то время как при анализе ведомости договорной цены по договору подряда ООО «Техдоргрупп» указано, что «89,8% от общей стоимости работ приходится на вид работ — «устройство стены в грунте». На этом основании в УФАС по Пермскому краю нашли признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ. По этой статье должностным лицам грозит штраф от 5 до 30 тыс. руб.
Напомним, в конце марта мэрия Перми объявила конкурс на ремонт участка шоссе Космонавтов протяжённостью 3,8 км. Начальная (максимальная) цена контракта — 250 млн руб.
Согласно техзаданию, подрядчик до 30 сентября 2023 года обязан провести фрезерование дорожного покрытия, уложить выравнивающий и верхний слой асфальтобетона, восстановить пешеходные переходы, дорожную разметку, знаки, газоны, отремонтировать тротуары, заменить бордюры по краям проезжей части и тротуаров и пешеходные ограждения. Общая площадь ремонта составит 89,4 тыс. кв. м.
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