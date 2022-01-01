Ремонт участка шоссе Космонавтов протяжённостью 3,8 км оценили в 250 млн рублей Работы планируется завершить осенью 2023 года Поделиться Твитнуть

шоссе Космонавтов

zen.yandex.ru

Администрацией Перми объявлен открытый конкурс на ремонт шоссе Космонавтов на участке от ул. Свиязева до ул. Малкова (Индустриальный район). Информация об этом появилась на портале госзакупок. Протяжённость участка — 3,8 км. Начальная (максимальная) цена контракта — 250 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчик в срок до 30 сентября 2023 года обязан провести фрезерование дорожного покрытия, уложить выравнивающий и верхний слой асфальтобетона, восстановить пешеходные переходы, дорожную разметку, знаки, газоны, отремонтировать тротуары, заменить бордюры по краям проезжей части и тротуаров, заменить пешеходные ограждения. Общая площадь ремонта составит 89,4 тыс. кв. м.

Заявки на конкурс принимаются до 12 апреля 2022 года.

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