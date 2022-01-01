Елена Синица В Пермской мэрии прокомментировали информацию о повышении стоимости проезда В ведомстве говорят, что о росте цены сейчас речи не идёт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми прокомментировали информацию о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Комментарий опубликован в телеграм-канале городской администрации.

«Сейчас не идет никакой речи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Ежегодно рассчитывается экономически обоснованный тариф, который складывается из реальных экономических условий, в том числе и инфляции, затрат транспортных предприятий и количества перевезенных пассажиров. Этот показатель необходим департаменту транспорта для внутренних расчетов и определения объемов транспортной работы», — прокомментировали в мэрии.





В администрации также добавили, что приоритетом отрасли является работа по повышению собираемости платежей. Она в свою очередь положительно скажется на доходной части.

Так, с начала года на безбилетников было составлено 5,2 тыс. протоколов. Общий объем назначенных протоколов составил 1,5 млн руб.





Ранее сообщалось, что администрация Перми представила в комитет по бюджету Пермской городской думы основные направления бюджетной и налоговой политики Перми на 2023-2025 годы. В городской Контрольно-счётной палате (КСП) отметили, что документом предлагается увеличить плату за проезд в общественном транспорте.

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