Владимир Митин В мэрии Перми обсуждают увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте с 2023 года Об этом стало известно на заседании думского комитета по бюджету Поделиться Твитнуть

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Администрация Перми представила в комитет по бюджету Пермской городской думы основные направления бюджетной и налоговой политики Перми на 2023-2025 годы. В городской Контрольно-счётной палате (КСП) отметили, что документом предлагается увеличить плату за проезд в общественном транспорте.

«Предложено увеличить тариф с 2023 года, — сообщила заместитель председателя КСП Светлана Петерс. — Во втором квартале наблюдаем рост числа пассажиров, не оплативших проезд. В случае неприменения эффективных мер по повышению собираемости за проезд, увеличение тарифа ляжет на плечи добросовестных плательщиков».

«Основные направления бюджетной и налоговой политики Перми» — это документ, на основе которого формируется проект городского бюджета, традиционно поступающий в думу в сентябре.

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