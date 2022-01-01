Елена Синица За месяц уровень заболеваемости коронавирусом в Прикамье вырос в восемь раз В краевом минздраве вновь призвали пройти вакцинацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За месяц уровень заболеваемости коронавирусом в Пермском крае вырос в восемь раз. Об этом сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень на заседании регионального парламента 24 августа.

«Мы увеличиваем количество коек, где оказываем медицинскую помощь. Стараемся сохранить плановую госпитализацию, но, тем не менее, всё, что нас спасёт, — это вакцинация. Призываю всех пройти вакцинацию в ближайшее время. Максимальный рост заболеваемости ожидается с третьей недели сентября, привиться лучше заранее», — сказала Анастасия Крутень.





Ранее сообщалось , что Пермский край третий в очереди среди регионов страны на получение назальной вакцины от коронавируса.





По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье зарегистрировано более тысячи новых случаев коронавируса.

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