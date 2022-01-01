Елена Синица Пермский край третий в очереди на получение назальной вакцины от коронавируса В ближайшее время в регион поступит 12 тыс. комплектов такой вакцины Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский край третий в очереди среди регионов страны на получение назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень во время пленарного заседания регионального парламента.

«Назальной вакцины вообще нет, есть насадки к «Спутнику V». Через них идёт распыление «Спутника» в носовые ходы. Предполагается двукратное использование с интервалом в три недели. Считается, что вырабатывается местный иммунитет, и это хорошая альтернатива обычной вакцинации», — добавила Крутень.





Она также отметила, что эти насадки производит только один завод в стране, власти находятся в постоянном контакте с ним.





Ранее сообщалось, что в ближайшее время в регион поступит 12 тыс. комплектов назальной вакцины.

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