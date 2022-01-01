Елена Синица Краевой минздрав призвал население пройти вакцинацию от коронавируса до 10 сентября В ближайшее время в регион поступит 12 тыс. комплектов назальной вакцины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минздрав Пермского края призвал население пройти вакцинацию от коронавируса до 10 сентября. Об этом сообщает краевой парламент в своём телеграм-канале.

По словам министра здравоохранения региона Анастасии Крутень, привиться необходимо до начала сезонного роста заболеваемости. В ведомстве ожидают, что рост начнётся уже в сентябре.





«Речь идёт не только о новой коронавирусной инфекции, но и иммунизации от гриппа и ОРВИ. Пройти вакцинацию можно любым способом. В ближайшее время в регион поступит 12 тыс. комплектов назальной вакцины от коронавируса», — сказала Крутень на заседании социального комитета Заксобрания.





Напомним, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 426 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 125 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 104 человека (самый высокий показатель за лето), выздоровел 341 пациент, один скончался.

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