В Пермском крае резко возросло число госпитализированых с коронавирусом Всего за сутки COVID-19 заразились 426 местных жителей Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 426 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 125 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 104 человека (самый высокий показатель за лето), выздоровел 341 пациент, один скончался.

Новые случаи заболевания диагностированы в 24 территориях края: в Перми, Кунгуре, Березниках,Чайковском, Губахе, в Пермском, Краснокамском, Нытвенском, Добрянском,Чернушинском, Оханском, Куединском, Соликамском, Частинском, Горнозаводском, Уинском, Ильинском, Октябрьском, Гайнском, Кочёвском, Юсьвинском, Косинском, Чердынском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 382 184, от новой коронавирусной инфекции скончались 8862 человека.

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