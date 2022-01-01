За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1058 новых случаев коронавируса Это в два раза больше, чем было выявлено днём ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 1058 новых случаев COVID-19 (днём ранее 515). Среди заражённых 334 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 53 человека, 352 выздоровели, летальных случаев не зафиксировано.

Новые пациенты выявлены в 33 территориях края: в Перми, Кунгуре, Чайковском, Кизеле, Березниках, Губахе, в Пермском, Лысьвенском, Верещагинском, Суксунском, Краснокамском, Кунгурском, Добрянском, Соликамском, Оханском, Нытвенском, Куединском, Красновишерском, Чусовском, Берёзовском, Чернушинском, Горнозаводском, Бардымском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Ординском, Чердынском, Частинском, Еловском, Карагайском, Александровском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 383 757.





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