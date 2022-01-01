Поиск девушки, пропавшей в районе автовокзала Перми, остановлен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Поиск 17-летней девушки, которая 23 августа днём вышла с автовокзала Перми и пропала, остановлен.

Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, она найдена живой.

Ранее сообщалось об окончании поисков семейной пары — 51-летнего мужчины и 45-летней женщины. Вечером 18 августа пара уехала на природу в Красновишерский район. О том, что оба живы, стало известно только 23 августа.





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