В Перми разыскивают 17-летнюю девушку, пропавшую в районе автовокзала Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми разыскивается Валерия Агения, 17 лет, пропавшая во вторник, 23 августа. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на волонтёров поискового отряда имени Ирины Бухановой, накануне днём девушка вышла из здания пермского автовокзала на ул. Революции, и с тех пор ничего неизвестно о её местонахождении.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165-170 см, светло-русые волосы, стрижка каре, на правой руке рисунок в виде цветка и надпись «Я тебя не забуду». Пропавшая была одета в чёрную майку и такого же цвета штаны, на ногах светло-серые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в правоохранительные органы.

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