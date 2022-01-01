​В Пермском крае окончены поиски пропавшей в Красновишерском районе семейной пары Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае окончены поиски семейной пара — 51-летнего мужчины и 45-летней женщины. Они живы. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Вечером 18 августа пара уехала на природу в Красновишерский район. С тех пор об их местоположении ничего не было неизвестно.

Мужчина и женщина передвигались на белом автомобиле LADA Largus. Волонтёры обращались к владельцам машин с видеорегистраторами, которые могли зафиксировать передвижение потерявшихся.

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