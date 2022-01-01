Елена Синица В Красновишерском районе Прикамья пропала семейная пара Об их местоположении ничего неизвестно с 18 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае пропала семейная пара — 51-летний Олег Ломакин и 45-летняя Анна Лядова. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Вечером 18 августа пара уехала на природу в Красновишерский район. С тех пор об их местоположении ничего неизвестно.

Пара передвигалась на белом автомобиле LADA Largus с госномером Н586МУ.

Приметы женщины: рост 165 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Приметы мужчины: рост 170 см, плотного телосложения, лысый, седая борода, голубые глаза.

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