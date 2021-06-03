В Екатеринбурге осуждены убийцы пермской туристки Приговор не вступил в законную силу Поделиться Твитнуть

Анастасия Пыхтеева

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В Свердловском областном суде оглашён приговор Алексею Еремееву и Ольге Васевой, убившим туристку из Перми Анастасию Пыхтееву. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Ранее судимый житель Нижних Серёг Свердловской области Алексей Еремеев был признан виновным в разбое, кражах, изнасиловании, убийстве и приговорён к 23 годам лишения свободы, первые пять из которых он проведёт в тюрьме, а в дальнейшем – в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года.

Ранее не судимая жительница Карпинска Свердловской области Ольга Васева признана виновной в совершении разбоя, нескольких краж и изнасиловании и приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

В ходе рассмотрения дела потерпевшей стороной был заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования, обязав Еремеева выплатить родственникам убитой 3,5 млн руб. С Васевой суд взыскал 1,3 млн руб. Также они должны выплатить потерпевшей стороне материальный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Напомним, 29 мая 2021 года пермячка Анастасия Пыхтеева на своём автомобиле отправилась в город Михайловск Свердловской области, чтобы совершить сплав по реке Серге. Она оставила машину возле плотины, на попутном транспорте добралась до города Нижние Серги (в 30 км от Михайловска) и начала сплав. До конечной точки маршрута женщина не добралась. Она была изнасилована и убита скрывавшимся в лесу рецидивистом и его сожительницей. Преступников задержали 3 июня 2021 года.





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