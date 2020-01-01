В Свердловской области задержали убийц туристки из Перми
Тело 35-летней Анастасии Пыхтеевой пока не найдено
Напомним, 29 мая Анастасия на своём автомобиле отправилась в город Михайловск Свердловской области, чтобы совершить сплав по реке Серге. Она оставила машину возле плотины, на попутном транспорте добралась до города Нижние Серги (в 30 км от Михайловска) и начала сплав. До конечной точки маршрута женщина не добралась.
Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело. 3 июня СМИ сообщили о задержании подозреваемых в убийстве пермячки: скрывавшегося в лесу рецидивиста и его сожительницы. Тело Анастасии пока не обнаружено.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.