В Свердловской области задержали убийц туристки из Перми Тело 35-летней Анастасии Пыхтеевой пока не найдено Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Пыхтеева

Вконтакте

В Свердловской области задержаны подозреваемые в убийстве Анастасии Пыхтеевой, 35-летней туристки из Перми. Они уже дают признательные показания. Об этом сообщает ВЕТТА





Напомним, 29 мая Анастасия на своём автомобиле отправилась в город Михайловск Свердловской области, чтобы совершить сплав по реке Серге. Она оставила машину возле плотины, на попутном транспорте добралась до города Нижние Серги (в 30 км от Михайловска) и начала сплав. До конечной точки маршрута женщина не добралась.

Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело. 3 июня СМИ сообщили о задержании подозреваемых в убийстве пермячки: скрывавшегося в лесу рецидивиста и его сожительницы. Тело Анастасии пока не обнаружено.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.