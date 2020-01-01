Елена Синица После пропажи пермской туристки возбудили уголовное дело об убийстве Её автомобиль найден на плотине в г. Михайловске Свердловской области Поделиться Поделиться Твитнуть

Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой. Об этом сообщат «Рифей».

По данным следствия, 29 мая 2021 года девушка на своём автомобиле приехала в Михайловск с целью туризма. Затем она оставила машину на городской плотине и добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по р. Серге на байдарке до с. Аракаево. Однако туда она не добралась. Сейчас информации о её местонахождении нет.





Для расследования уголовного дела сформирована следственная группа, помощь в расследовании оказывают следователи-криминалисты регионального СК России. В поисковых мероприятиях принимают участие сотрудники полиции, волонтёры из числа местных жителей и других населённых пунктов.

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