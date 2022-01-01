Кафе «Вкусно – и точка» могут открыться в Перми 27 августа Прежняя дата открытия ресторанов была перенесена по техническим причинам Поделиться Твитнуть

"Вкусно и точка" у ТРК "Столица" в Перми

Константин Долгановский

Первые рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» планируют открыться в Перми 27 августа. Такие объявления появились у входа в кафе. Во внешней пресс-службе компании на запрос «Нового компаньона» пока не ответили.

Напомним, открытие в Перми кафе «Вкусно — и точка» было анонсировано на 8 августа в предприятиях по ул. Попова, 58б у Центрального рынка, в ЦУМе и у ТРК «Столица».

Однако накануне появилась информация о переносе даты открытия «по техническим причинам».

Ранее «Новый компаньон» писал, что 10 июня рестораны McDonald’s в Перми приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием «Вкусно — и точка» открылись 12 июня.

В Перми открытия первых предприятий «Вкусно — и точка» ждали 27 июня (начало работы было анонсировано в соцсетях компании), однако двери кафе в тот день так и не открылись.

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