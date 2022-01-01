Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Радиостанция «Эхо Перми», скорее всего, будет переименована После установления сетевого партнёрства со Sputnik FM радиостанцию покидают ведущие журналисты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После того как федеральная радиостанция Sputnik FM официально стала сетевым партнёром радио «Эхо Москвы в Перми», главный редактор пермского «Эха» Роман Попов написал заявление на увольнение, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В настоящее время он находится в отпуске, и на время его отсутствия и.о. главного редактора назначена Нина Соловей, однако с 1 сентября она тоже покидает «Эхо Перми», о чём сообщила в соцсетях.





Роман Попов объяснил «Новому компаньону», что руководство радиостанции пыталось найти другого сетевого партнёра, были проведены переговоры с «Бизнес FM» и «Коммерсант FM», однако «решение было принято на федеральном уровне».





По мнению уже бывшего главного редактора пермского «Эха», формат и содержание вещания радиостанции неизбежно изменятся. Скорее всего, исчезнет само название «Эхо Перми», будет что-то вроде «Пермский спутник» или «Спутник в Перми». Появятся новые джинглы, новое оформление эфира, количество местного вещания, скорее всего, сократится.





Роман Попов не знает, какие кандидатуры существуют сегодня на должность главного редактора радиостанции. Будущее его самого тоже ему неизвестно, но он уверен, что «на хлеб и молоко» заработать сможет.





Нина Соловей написала в своих постах в соцсетях, что готова к новым проектам и предложениям. По нашей информации, сейчас она занята подготовкой фестиваля моноспектаклей «МоноFest» (18+), который проводит Пермское отделение Союза театральных деятелей.

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