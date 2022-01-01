Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль моноспектаклей переносится на сентябрь Причина — финансовые проблемы Поделиться Твитнуть

XI фестиваль моноспектаклей «МоноFest» (18+), который проводит Пермское отделение Союза театральных деятелей (СТД), в этом году переносится с мая на сентябрь. Об этом сообщила арт-директор фестиваля Нина Соловей на своих страницах в социальных сетях.

Как пояснила Нина Соловей «Новому компаньону», причина в том, что многие участники испытывают финансовые трудности, мешающие им приехать в Пермь. Организаторы и участники надеются на конкурс грантов СТД, благодаря которому театры часто получают средства на фестивальные поездки.

Точные новые даты проведения фестиваля пока неизвестны. Первоначально планировалось, что XI «МоноFest» пройдёт 20-23 мая.

По словам Нины Соловей, «шорт-лист получился бомбический». Экспертный совет фестиваля из рекордных 103 заявок выбрал 12 участников конкурса:

— «Жирная Люба», «Театральный проект 27» (Санкт-Петербург),

— «LЁD», Театр «Особняк» (Санкт-Петербург),

— «Фауст», Камерный театр «ТОК» (Санкт-Петербург),

— «Рыдания», Театр «Студия.Project» (Москва),

— «Одуванчики», Театр современного танца (Челябинск),

— «Иррациональный», Театр современного танца (Челябинск),

— «Страна Вась», Центр Вознесенского (Москва),

— «Когда наступит ночь», ЦЕХЪ театр (Санкт-Петербург),

— «Человек на часах», Свердловский театр драмы (Екатеринбург),

— «Чернобыльская молитва», Драматический театр (Вологда),

— «Дорога», Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой (Москва),

— «Похороните меня за плинтусом», Большой театр кукол (Санкт-Петербург).

«МОНОfest» обязан своим рождением некогда прославленному и очень престижному фестивалю моноспектаклей «В начале было слово…», который проводила Пермская филармония с 1989 по 2002 год.

За время существования фестиваля в нём приняли участие 118 артистов из 40 городов России, в том числе Александр Филиппенко, Владимир Рецептер, Алексей Девотченко, Василий Лановой, Евгения Симонова и другие звёзды театра. В качестве гостей свои работы показывали актёры из Голландии, Франции, стран Балтии, Беларуси, Украины.

Авторы и организаторы нового фестиваля моноспектаклей — «МоноFest» — Нина Соловей и Сергей Баракин решились в 2014 году возродить эту театральную традицию. Если особенностью фестиваля «В начале было слово…» было обращение, в основном, к драматическим постановкам, то новый фестиваль показывает монобалеты, монооперы и кукольные спектакли.

Фестиваль является международным, и в этом году на конкурс поступило немало заявок из-за рубежа, однако организаторы вынуждены были их отклонить из-за транспортных сложностей.





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