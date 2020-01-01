Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Роман Попов: Я вижу два варианта сохранения радиостанции Главный редактор «Эха Перми» прокомментировал ситуацию с закрытием «Эха Москвы» — поставщика основного вещательного контента пермской радиостанции Поделиться Поделиться Твитнуть

По сообщению оперативных информационных каналов, 3 марта совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы». В связи с этим возникли опасения за судьбу пермской дочерней радиостанции.

Несмотря на решение совета директоров «Эха Москвы» о ликвидации радиостанции и сайта, «Эхо Перми» продолжит работу в прежнем режиме. Об этом сообщил руководитель радиостанции Андрей Творогов.

По его словам, и сайт и радиостанция были готовы к такому развитию событий.

- Мы продолжаем работать. Внесем изменения в лицензию. В общем, все проходит в штатном режиме, — отметил руководитель.

Главный редактор «Эха Перми» Роман Попов ещё надеется, что возможен «откат» жёсткого решения, но обдумывает и варианты с неблагоприятным развитием событий.

По его словам, «Эхо Перми» — отдельное юридическое лицо, обладающее собственной вещательной лицензией, и его вещание продолжается. Другое дело, что лицензия «Эха Перми» предполагает вещание в объёме 36 часов в неделю; любое увеличение времени вещания требует переоформления лицензии. С таким незначительным временем вещания радиостанция не сможет собирать рейтинги, для полноценной работы необходим круглосуточный контент.

Роман Попов считает, что для сохранения радиостанции необходимо найти нового сетевого партнёра (в качестве возможных партнёров он назвал City FM и Business FM), либо начать самим создавать контент для круглосуточного вещания. Оба варианта затратны и сложны организационно. Так, для создания собственного полноценного контента необходимо значительно увеличить штат сотрудников.

Какой именно вариант дальнейшей работы радиостанции выберут её собственники, мне неизвестно», — добавляет главный редактор.

Напомним, сегодня утром на частоте 91,2 FM возобновилась трансляция радиостанции «Эхо Перми».

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