Возобновлена трансляция радиостанции «Эхо Перми» Она будет вещать только свои программы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Трансляция радиостанции «Эхо Перми» возобновилась. Как сообщили на радио, с сегодняшнего дня услышать его снова можно на волне 91.2 FM.

Уточняется, что программы радиостанции «Эхо Перми» выходят в эфир с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00, трансляции московского сигнала не будет.

Накануне директор радиостанции Андрей Творогов сообщил, что «Эхо Перми» прекращало эфирное вещание «по технической ошибке», причём аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах, работающих под брендом «Эхо Москвы».

Напомним, 1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфира по требованию Генпрокуратуры «за распространение ложных сведений о спецоперации на Украине».

Утром 2 марта не смогло выйти в эфир «Эхо Перми», утреннее шоу «Мы в курсе» можно было слушать только на сайте.

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