Прекращена радиотрансляция «Эха Перми» Слушать эфир можно на сайте радиостанции Поделиться Поделиться Твитнуть

Радиотрансляция «Эха Перми» временно прекращена. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Слушать программы радио сейчас можно только на сайте.

Напомним, 1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфира, об этом сообщил в Telegram-канале главред радиостанции Алексей Венедиктов.

Ранее Генпрокуратура Рoссии потребовала oграничить доступ к инфoрмационным ресурсам радиостaнции «Эхо Москвы», а также телекaнала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) за распространение ложных сведений о спецоперации на Украине.

«Эхо Москвы» работает с 1990 года. Единственный раз радиостанцию отключали от эфира в 1991 году, во время путча ГКЧП.

По словам корреспондента РБК, «Эхо Москвы» перестало работать посередине выпуска новостей.

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