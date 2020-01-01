Прекращена радиотрансляция «Эха Перми»
Слушать эфир можно на сайте радиостанции
Радиотрансляция «Эха Перми» временно прекращена. Об этом сообщается на сайте радиостанции.
Слушать программы радио сейчас можно только на сайте.
Напомним, 1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфира, об этом сообщил в Telegram-канале главред радиостанции Алексей Венедиктов.
Ранее Генпрокуратура Рoссии потребовала oграничить доступ к инфoрмационным ресурсам радиостaнции «Эхо Москвы», а также телекaнала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) за распространение ложных сведений о спецоперации на Украине.
«Эхо Москвы» работает с 1990 года. Единственный раз радиостанцию отключали от эфира в 1991 году, во время путча ГКЧП.
По словам корреспондента РБК, «Эхо Москвы» перестало работать посередине выпуска новостей.
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