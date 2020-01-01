Олег Антонов Радиостанцию «Эхо Москвы в Перми» и газету «Звезда» купил фонд «Губерния» Гендиректором «Эха» назначен Андрей Творогов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Радиостанция «Эхо Москвы в Перми» и газета «Звезда», входившие в медиахолдинг «Местное время», близкий к структурам депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, сменили владельца. Как стало известно «Новому компаньону», активы приобрёл близкий к краевым властям фонд «Губерния». Сумма сделки не разглашается.

Генеральным директором «Эха Москвы в Перми» стал гендиректор телеканала «ВЕТТА Плюс» Андрей Творогов. Он уже представлен в этом качестве трудовому коллективу.

В медиахолдинг также входят ТК «Урал-Информ ТВ», сайт «Местное время» и портал «В курсе». По данным источника издания, сделка по продаже этих СМИ будет закрыта в ближайшее время.

Фонд «Губерния» — это благотворительная некоммерческая организация. Руководитель — Павел Подгородецких. Как сказано на сайте фонда, он финансирует развитие социальных проектов, оказывает помощь медицинским учреждениям, поддерживает деятельность в области физической культуры и спорта, содействует проектам в сфере образования и науки.

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