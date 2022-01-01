Возле деревни в Чусовском округе объявился медведь Сотрудники лесничества просят соблюдать осторожность Поделиться Твитнуть

Сотрудники лесничества сфотографировали следы медведя

ВКонтакте

При патрулировании лесного фонда на территории Чусовского участкового лесничества, вблизи д. Брусун Пермского края, обнаружены следы молодого медведя. «Будьте осторожны!» — предупредили жителей сотрудники лесничества на своей странице ВКонтакте.

Они также разместили фотографию обнаруженных ими следов зверя.

Напомним, в июне в Горнозаводском округе Прикамья медведь задрал местного жителя, решившего пособирать грибы в лесу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.