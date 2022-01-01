Возле деревни в Чусовском округе объявился медведь
Сотрудники лесничества просят соблюдать осторожность
При патрулировании лесного фонда на территории Чусовского участкового лесничества, вблизи д. Брусун Пермского края, обнаружены следы молодого медведя. «Будьте осторожны!» — предупредили жителей сотрудники лесничества на своей странице ВКонтакте.
Они также разместили фотографию обнаруженных ими следов зверя.
Напомним, в июне в Горнозаводском округе Прикамья медведь задрал местного жителя, решившего пособирать грибы в лесу.
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