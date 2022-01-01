Медведь задрал грибника в Пермском крае Трагедия произошла 30 июня Поделиться Твитнуть

В СУ СКР по Пермскому краю начата доследственная проверка по факту обнаружения в лесу тела мужчины с рваными ранами, свидетельствующими о нападении на него медведя. Погибший оказался пропавшим без вести 30 июня 2022 года житель Горнозаводска. По словам его матери, в этот день сын уехал в лес за грибами. После того как он не вернулся домой, начались поиски. Сначала был найден автомобиль, а через день и тело.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия и ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.

В адрес районной администрации и профильного министерства направлены письма о принятии мер по обеспечению безопасности населения и оповещению о данном происшествии.

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