В Пермском крае в магазинах «Семья» перестали действовать одноимённые скидочные карты Все торговые точки перешли на программу лояльности сети «Лента» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 10 августа в сети магазинов «Семья» в Пермском крае перестали действовать одноимённые скидочные карты. Все торговые точки перешли на программу лояльности сети «Лента» и «Карту №1». Причина — продолжение интеграции с сетью магазинов «Лента». Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, подключать к программе лояльности «Ленты» магазины «Семья» начали с 13 июля. С этого дня «Карту №1» начали принимать в 15 торговых точках «Семья». В остальных 60 магазинах сети, работающих на территории Прикамья, карты «Семьи» ещё продолжали действовать. Сообщалось, что переход к программе лояльности «Ленты» завершится к концу лета.

Как отмечают в пресс-службе «Ленты», если покупатель не успел оформить «Карту №1», но есть карта «Семьи», сотрудник сделает скидку дежурной картой. Бесплатное оформление «Карты №1» будет доступно до 15 сентября.

Напомним, в августе 2021 года ООО «Лента» завершило сделку по покупке группы компаний «Семья». В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединённый бизнес укрепит позиции компании как четвёртого по величине ретейлера в Перми. Цена покупки — 2,45 млрд руб.

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