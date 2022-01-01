Елена Синица С 13 июля перестали действовать скидочные карты в 15 магазинах сети «Семья» В 60 магазинах сети они продолжают действовать Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

С 13 июля в сети магазинов «Семья» перестанут действовать одноимённые скидочные карты. Причина — продолжение интеграции с сетью магазинов «Лента». Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на директора розничной сети «Семья» Ксению Новикову.

Кроме этого, по её словам, магазины сети «Семья» будут работать под теми же вывесками.





Однако в пресс-службе «Ленты» «Новому компаньону» пояснили, что к программе лояльности сети с 13 июля подключают только 15 магазинов «Семья» (14 из которых в Перми). В остальных 60 магазинах сети, работающих на территории Прикамья, карты «Семьи» пока продолжают действовать. Эти магазины будут подключаться к программе лояльности «Ленты» поэтапно до конца лета.





Ознакомиться со списком магазинов, в которых пока продолжают действовать карты «Семьи», можно здесь





Напомним, в августе 2021 года ООО «Лента» завершило сделку по покупке группы компаний «Семья». В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединённый бизнес укрепит позиции компании как четвёртого по величине ретейлера в Перми. Цена покупки — 2,45 млрд руб.

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