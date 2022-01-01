У бывшего главврача Пермского центра медпрофилактики за долги могут конфисковать автомобиль Марина Другова должна возместить причинённый минздраву материальный ущерб Поделиться Твитнуть

Марина Другова

ТК ВETTA

В межрайонном отделе судебных приставов УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится приговор в отношении экс-руководителя Пермского центра медпрофилактики Марины Друговой о возмещении материального ущерба на сумму 2 млн руб., причинённого министерству здравоохранения Пермского края, сообщили в пресс-службе регуправления ФССП.

Для возмещения причинённого ущерба в ведомстве установили необходимость обращения взыскания на принадлежащее должнице транспортное средство Mersedes Benz 2015 года выпуска. На иномарку наложен арест. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, Mersedes реализуют на торгах.

Напомним, в октябре 2021 года Ленинским райсудом Перми главврач центра была признана виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Было установлено, что с 2014-го по июнь 2019 года подсудимая заключала фиктивные договоры на оказание услуг с аффилированными организациями, а средства присваивала себе. Кроме того, главврач получала зарплату двух граждан, которые были фиктивно трудоустроены в центре. Суд приговорил Марину Другову к 4,5 годам лишения свободы.

В июне 2022 года осуждённую освободили из-под стражи. Такое решение принял Пермский краевой суд, учтя наличие у Друговой инвалидности. Реальный срок был изменён на штраф в 2 млн руб.

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