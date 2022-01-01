Елена Синица Суд освободил из-под стражи экс-главврача Центра медпрофилактики Марину Другову Она должна выплатить штраф 1,5 млн руб. Поделиться Твитнуть

Марина Другова

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Экс-главврача Центра медпрофилактики Марину Другову освободили из-под стражи. Такое решение принял Пермский краевой суд, передаёт РБК-Пермь.

Поясняется, что из её обвинения исключён признак преступления, совершённого в группе лиц. Помимо этого, суд учёл наличие у Друговой инвалидности.





В результате Другова освобождена из-под стражи. Кроме этого, реальный срок изменён на штраф в 2 млн руб. С учётом времени, проведённого в СИЗО, он сократится до 1,5 млн руб.





Напомним, следствие установило, что с 2014 по 2019 год Другова с подельницей похитили более 2 млн руб. В частности, Марина Другова заключала фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг с аффилированными ей организациями. Полученные деньги чиновница использовала на свои нужды.

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