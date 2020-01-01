Олеся Максименко В Перми бывший главврач осуждена за хищение более 2 млн руб. Её приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Марина Другова

ТК «Ветта»

В Перми за растрату осуждена бывший главврач ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марина Другова. Вместе с ней на скамье подсудимых оказалась её сообщница — сотрудник Пермской региональной общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом «Ариадна» Татьяна Романовская.

Следствием было установлено, что в разное время в период с 2014 по июнь 2019 подельницы похитили более 2 млн руб. В частности, Марина Другова заключала фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг с аффилированными ей организациями. Полученные деньги чиновница использовала на свои нужды.

Кроме того, вместе с Татьяной Романовской она фиктивно трудоустроила двух граждан, чью заработную плату также присваивала себе.

Ленинский районный суд Перми приговорил Марину Другову к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 40 тыс. руб. Также она не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет. Отбывать срок экс-главврач будет в колонии общего режима.

Татьяна Романовская получила три года условно, испытательный срок на три года и штраф в размере 8 тыс. руб.

Принадлежащее обвиняемым имущество арестовано и обращено в пользу погашения суммы причинённого ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.