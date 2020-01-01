Наталья Радкевич В уголовном деле экс-главврача Пермского центра медпрофилактики появилась новая обвиняемая Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача Пермского центра медпрофилактики Марины Друговой. В уголовном деле появилась ещё одна обвиняемая, 1963 года рождения, которая уличена в двух эпизодах пособничества в присвоении и растрате бюджетных средств.

По версии следствия, в период с ноября 2014 года по июнь 2019 года Марина Другова заключала фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями на выполнение работ и оказание услуг, которые фактически не выполнялись и не оказывались либо выполнялись самими работниками медцентра.

В результате денежные средства выводились и обналичивались через подконтрольные ООО и ИП по фиктивным договорам. Также Другова и её подельница фиктивно трудоустраивали сотрудников в Центр медицинской профилактики без реального выполнения им трудовых обязанностей. Заработная плата таким сотрудникам перечислялась на банковские карты, которые находились в пользовании обвиняемых.

Ущерб, причинённый министерству здравоохранения Пермского края, составил больше 2 млн руб. На похищенные денежные средства, а также имущество обвиняемых наложен арест. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде денежного залога и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Марину Другову обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Она обвиняется в шести эпизодах противоправной деятельности.

В ближайшее время дело будет передано в суд. Адвокат Марины Друговой - Михаил Постаногов - от комментариев отказался.









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