В работе подрядчика, допустившего проседание грунта у стройплощадки за пермским ЦУМом, выявлены нарушения Руководителю организации-застройщика прокуратурой внесено представление Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Ленинского района Перми завершила проверку соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности при строительстве жилого дома по ул. Петропавловской, 52 и выявила нарушения, допущенные застройщиком дома из группы компаний ПМД.

Установлено, что застройщик заключил договор со специализированной организацией для мониторинга состояния жилого дома, расположенного вблизи строительной площадки, по адресу Комсомольский проспект, 17, но полный комплекс мер, обеспечивающий предотвращение неблагоприятных последствий при строительстве, не был принят. В связи с этим во дворе дома выявлено проседание грунта и разрушение асфальтового покрытия.

По итогам проверки руководителю организации-застройщика внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Ленинского района Перми начала проверку сообщений СМИ об аварийной ситуации вблизи многоквартирного дома № 17 по Комсомольскому проспекту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуацию вокруг дома № 17 по Комсомольскому проспекту обсудили на КЧС в районной администрации.

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