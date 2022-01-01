В Перми временно меняют путь следования автобусы №14
Причина — ремонтные работы на ул. Николая Островского
В Перми из-за ремонтных работ на ул. Николая Островского временно изменят путь следования автобусы №14, сообщает Гортранс.
С 16 до 21 августа в прямом и обратном направлениях автобусы будут следовать по ул. Чернышевского, 25 Октября и Революции.
Транспорт будет делать остановки на остановочных пунктах «улица Революции», «улица Чернышевского» и «улица 25 Октября» (в сторону центра).
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