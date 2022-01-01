Елена Синица С 16 августа перекрёсток улиц Тимирязева и Островского временно закроют Причина — ремонт теплосети Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 01:00 16 августа и до 23:00 20 августа в Перми закроют проезд по ул. Островского на перекрестке с ул. Тимирязева. Об этом сообщается на сайте «Т Плюс».

Поясняется, что в этот период будет проводиться ремонт теплосети.





Водителей просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки в зоне ремонта.

Фото: Т плюс

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